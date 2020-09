5 sports à faire à la maison

Vous êtes coincé à la maison ? Ou peut-être, vous adorez passer du temps chez vous et vous souhaitez pratiquer un sport depuis le confort de votre salon ? Peut-être que vos enfants s’ennuient et que vous aimeriez pratiquer une activité physique avec eux dans le jardin ? Les parents sont souvent à court d’idées devant l’énergie débordante des tout-petits !

Si vous avez décidé de vous reprendre en main, sachez qu’il n’y a que des bénéfices à pratiquer une activité physique régulière. Pour progresser, il n'y a pas de recette miracle : il faut s'astreindre à une discipline , tout comme le ferait un joueur de poker ou un musicien qui voudrait s'améliorer dans son domaine ! De nos jours, de plus en plus d’applications émergent et proposent de nombreux cours en ligne pour faire du sport à la maison.



Un tapis de yoga, une bouteille d’eau et hop ! Tout est prêt ! Pas besoin de se préparer, de se déplacer ou de s’inscrire. Mais si vous préférez créer votre programme de remise en forme vous-même, voici une liste de 5 sports à faire à la maison.





Le yoga









Photo par Inconnu, CC0



Légende : Le yoga est bon pour le corps et la tête !



Malgré les nombreuses idées reçues, le yoga est une réelle activité physique ! En effet, tenir certaines positions va vous demander une souplesse et un vrai travail des muscles profonds.



Dans nos modes de vie stressants, il est également important de se reconnecter à ses sensations corporelles, tout en calmant son esprit.



Et c’est la promesse du yoga !



Adapté pour toute la famille, vous n’aurez besoin que d’un tapis, car il ne requiert aucun équipement particulier. Il a été prouvé que cette discipline aidait à relancer la circulation sanguine, à calmer le rythme cardiaque et à renforcer la posture. Alors, n’ayez pas peur de l’essayer, c’est le sport idéal pour un esprit zen dans un corps sain !





La danse





Que vous soyez déjà bon danseur ou non, la danse est un sport universel. Il plaît aux petits comme aux grands, et permet de se défouler sur nos musiques préférées ! Son avantage principal ? Il est totalement gratuit et extrêmement simple à pratiquer : il suffit de lancer son tube favori et de danser ! Pour les plus timides, il se pratique dans sa chambre, loin des regards indiscrets. Pour la famille, il est particulièrement libérateur et permet aux enfants de se défouler, ainsi que de resserrer les liens.





La danse a de nombreux bénéfices sur la santé : elle muscle le dos, contribue à préserver le système cardio-vasculaire et c’est un véritable anti-stress ! À pratiquer sans modération !





Le ping-pong









Photo par Inconnu, CC0



Légende : Le tennis de table est un exercice particulièrement amusant



Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’est pas nécessaire d’avoir une table de ping-pong pour en faire : n’importe quelle table que vous avez chez vous peut faire l’affaire ! Il suffit de placer un objet long au centre et c’est parti !





C’est un sport très populaire, qui amuse toute la famille. Il requiert rapidité et concentration ce qui en fait l’exercice idéal pour booster nos capacités mentales. Mais c’est également un vrai exercice de cardio , qui fait travailler les réflexes et renforce le tonus musculaire. Aucun doute : l’essayer, c’est l’adopter !





Les machines de sport





Pour ceux qui aiment s’appuyer sur une machine pour booster leurs entraînements, de nombreuses alternatives existent : entre le vélo d’appartement et le tapis de course, en passant par le vélo elliptique, les marques de sport rivalisent d’ingéniosité pour proposer des appareils de fitness toujours plus performants !





Contrairement aux autres pratiques sportives, il s’agit principalement d’un exercice solitaire. Mais rien ne vous empêche de passer un coup de fil, de regarder un film ou d’écouter votre musique préférée pendant vos sessions ! Une séance de 20 minutes par jour est largement suffisante pour maintenir un corps en pleine santé.





Le Hula hoop





Tout le monde l’a déjà pratiqué, à l’école ou à la maison. Mais si vous pensez que ce sport n’est réservé qu’aux petits, détrompez-vous ! Faire tourner un cerceau autour de la taille requiert une synchronisation de mouvements et un vrai travail cardio-vasculaire.





Cet exercice permet d’assouplir les hanches, de travailler les muscles profonds et d’améliorer son équilibre. Et l’avantage est qu’il peut se pratiquer partout : en intérieur comme en extérieur. C’est une activité extrêmement amusante, qui plaira à toute la famille !