5 mois sans salaire: les travailleurs d'Ecotra lancent un cri du coeur

26/12/2024 07:55

Munis de pancarte, de brassard rouge, le collectif des travailleurs de l'entreprise multinationale d'ingénierie de construction (ECOTRA.SA) était face à la presse pour manifester leur situation précaire. En effet, après 5 mois sans salaire, ils exigent de leurs responsables le respect de leurs engagements ainsi que le paiement de leurs salaires et le plus rapidement possible.



''Comment peut-on recruter une personne sans un bon contrat de travail, sans allocation familiale, ni un versement à l'Ipres (Institution de prévoyance retraite du Sénégal) ? Pire, encore cette personne se retrouve licenciée parce qu'elle a réclamé son dû après un service rendu. Nous voulons faire cesser l'injustice. Faire travailler les gens pendant 5 mois sans pouvoir les payer reste une attitude mesquine'', a déclaré Elhadji Malick Ba, leur porte-parole, au micro de Iradio.



Pour cette manifestation, la plaie paraît tellement profonde que les relations entre employeur et employés dans cette entreprise semblent être affectées à telle enseigne que les travailleurs remettent en cause les propos de leur patron.



''Tu te considères être Sénégal, un amoureux de sa patrie, avec ça, tu t'assois sur les plateaux de télévision pour dire que tes chauffeurs ont des maisons et des voitures alors que ''c'est faux '', a démenti le porte-parole des travailleurs.



Avant de lancer un appel à l'état du Sénégal pour une solution à leurs difficultés. '' Vous le président de la République du Sénégal et le Premier ministre en fonction de votre Jub, Jubbal, Jubanti, nous vous demandons d'aider le personnel d'ECOTRA afin qu'ils puissent être payés leurs arriérés'', a conclu Elhadj Malick Ba.