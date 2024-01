5 commandos marins portés disparus : les derniers éléments de l’enquête

26/01/2024 08:30

Du nouveau dans l’affaire des 5 commandos de la marine nationale portés disparus lors d’une opération anti-drogue. ‘’Libération’’ dans sa livraison de ce vendredi, révèle que 6 Syriens, 2 Colombiens, 1 Vénézuélien et 1 Equatorien ont été écroués pour association de malfaiteurs, homicide avec guet-apens, sur des militaires, tentatives d’assassinat, participation à un groupe criminel organisé, trafic international de drogue et navigation irrégulière.



Le journal ajoute également que pour retarder l’action des militaires, Dib Alturc (Syrien) qui se trouvait sur le pont, a simulé une crise, sachant que les éléments de la marine nationale allaient lui porter, permettant l’ouverture des vannes par ceux qui étaient dans la cale.



A en croire nos confères, le capitaine Syrien du bateau, Abdollah Bary, a tenté de faire croire à une défaillance de l’hélice du bateau mais l’enquête établit ses mensonges. La même source renseigne qu’un mandat d’arrêt international décerné contre le Syrien Kahaled Omar Daha, patron de Daha Shiping et propriétaire du bateau.