4e édition des " Alumni Days" de l'UGB : Un appel solennel de " Wasanar " pour la pacification de l'espace universitaire

09/12/2024 16:29

La cérémonie officielle de la 4e édition des « Alumni Days » a eu lieu samedi à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. La présentation des orientations stratégiques de l'association « Wasanar » faite en marge de l'ouverture de cette grande communion a permis de transmettre un message de paix face aux perturbations actuelles de l'université sénégalaise.



Les « Alumni Days », organisés par l'association « Wasanar », qui rassemble plus de 30 000 anciens étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, sont un moment de pèlerinage et de partage d'expériences et d'opportunités.



« C’est une communauté d’alumni qui nourrit la fierté d’avoir été étudiants de l’UGB, mais qui, dans le cadre de l’association, nourrit le principe de la redevabilité parce que l’UGB a fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui. Depuis 2009, l’association continue ses activités, nous avons des cellules dans toutes les régions du Sénégal et 4 pôles au niveau de la diaspora. Dans ce cadre de pèlerinage, nous avons pensé qu’on pouvait inspirer nos jeunes frères et leur servir d’appui et d’accompagnement à l’insertion. C’est pourquoi nous sommes venus avec des partenaires. Notre mission, c’est le mentorat, l’accompagnement à l’insertion, car nous nous reconnaissons à l’université », a expliqué Gorgui Massamba Boye, président exécutif de « Wasanar ».



Awa Gueye Thioune et Khalifa Ababacar Sarr, le directeur de la Sonaged, ont été les parrains de cette édition 2024. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a présidé la cérémonie officielle. Dans son discours, le Dr Abdourahmane Diouf a exprimé son respect envers les anciens et a encouragé les étudiants à renforcer le dialoguer afin de rétablir la paix et la stabilité dans l'espace universitaire.