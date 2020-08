45 migrants morts au large de la Libye. Des Sénégalais parmis les survivants

La pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde n’arrête pas les candidats à l’émigration clandestine. Contre vents et marées, ces derniers continuent toujours de défier les grandes vagues à leurs risques et périls.



Selon l’Organisation internationale pour les Migrations (OMI) 45 migrants ont trouvé la mort dans un naufrage survenu au large de la Méditerranée, suite à l’explosion du moteur de leur embarcation, non loin de la ville libyenne côtière de Zouara. Il s’agit du naufrage "le plus meurtrier" survenu depuis le début de l’année au large des côtes libyennes, selon la même source.



37 personnes ont été secourues par des pêcheurs locaux, puis mis en détention après leur débarquement en Libye. Dans une déclaration conjointe, l’OIM et le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) appellent les Etats à revoir leur stratégie de recherche et de sauvetage afin de pouvoir répondre efficacement aux appels de détresse en mer.



