45 584 bacheliers orientés : 7 jours pour s'inscrire

Ils sont 45 584 nouveaux bacheliers à être orientés dans 13 établissements publics d’enseignement supérieur, alors que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Mesri) en avait proposé un quota de 54 415. Les bacheliers ont jusqu’à samedi prochain–les inscriptions ont démarré avant-hier–, pour valider leurs structures d’admission.