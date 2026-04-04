4 avril 2026 : Le défilé de l’Indépendance à Thiès, un pari réussi pour Diomaye Faye

04/04/2026

Le Sénégal a célébré ce samedi le 66e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale par un imposant défilé civil et militaire délocalisé à Thiès. Devant un parterre de hautes autorités et en présence du président de la République du Gabon, invité d'honneur de cette édition, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a salué un « moment de concorde nationale et d'introspection ».





Cette parade, marquée par une forte symbolique de décentralisation, a mis en lumière la vitalité du concept « Armée-Nation ». Le Président Faye s'est félicité de la belle communion entre les composantes militaires, paramilitaires et civiles, y voyant le socle d'un Sénégal « souverain, respecté et prospère ». Le choix de Thiès pour accueillir l'événement national souligne la volonté de l'exécutif de renforcer la cohésion territoriale à travers des célébrations de proximité.





Le thème de cette année, « Forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ Dakar 2026) », prépare le pays à l'accueil de ce rendez-vous mondial prévu du 31 octobre au 13 novembre prochain. Le chef de l'État a rendu un vibrant hommage à la mobilisation des FDS en perspective de ces jeux, rappelant qu'elles perpétuent une tradition d'engagement chère à la nation. Il a affirmé avec force que le Sénégal est désormais prêt à recevoir la famille de l'Olympisme et les visiteurs du monde entier.





En clôture de son allocution, Bassirou Diomaye Faye a tenu à rassurer la communauté internationale sur la qualité de l'accueil réservé aux futurs hôtes. Il a promis que les athlètes et visiteurs seraient traités avec « hospitalité et humanisme », conformément à la « pure tradition de la Teranga sénégalaise ». Ce 4 avril 2026 marque ainsi non seulement un retour sur l'histoire du pays, mais aussi une projection résolue vers l'avenir et les grands défis organisationnels qui attendent le Sénégal d'ici la fin de l'année.



MS







