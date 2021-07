3e vague covid-19 : Ruée des Mauritaniens vers les vaccins

28/07/2021 18:49

L’explosion des contaminations semble susciter une prise de conscience. Les Mauritaniens ont pris subitement pris d’assaut les sites de rendez-vous de vaccination.



Partant, dans de nombreux centres de vaccin, « Mère et Enfants », Polyclinique et même l’hôpital national, ente autres, les bureaux ouverts à l’effet sont littéralement envahis, sur fond de pénurie de vaccin.. L’annonce de l’épuisement notamment des doses du vaccin « AstraZeneca » a même exacerbé la tension et semé la confusion.



C’est le cas des individus qui se sont vus administrer il y a plusieurs semaines une première dose de ce vaccin, et qui ont été maintes fois éconduits quand ils sont venus chercher à se faire administrer la seconde dose.



Ainsi, après avoir refusé de se faire vacciner au moment où les vaccins étaient à portée de main, les Mauritaniens envahissent les centres de vaccin alors que celui-ci n’est pas toujours disponible. Plus grave, ceci se passe au moment où le virus circule à grande échelle et fait des ravages au sein des populations.



Lundi, le ministère de la santé a annoncé la découverte de 253 nouveaux cas du coronavirus, 146 guérisons et trois décès, des résultats obtenus à l’issue de 2340 tests dont 1963 PCR et 377 tests rapides.



Réagissant à cette situation générale, le ministre mauritanien de la santé, déclaré qu’aucune personne vaccinée ne figurait parmi les récents malades ayant nécessité une prise en charge particulière, appelant les populations à se faire vacciner. Plus, selon lui, aucune des personnes ayant pris les deux doses du vaccin n’a connu de complications inhérentes à la maladie.



Le ministre a ajouté que le vaccin « est le véritable espoir » contre les dangers de la troisième vague du virus, révélant que le taux de la vaccination dans le pays demeure faible (8%) alors que l’objectif est d’atteindre 60%.



Le ministre a déclaré que le vaccin SINOPHARM est disponible dans toutes les moughatas et que des vaccins d’ASTRA ZELECA sont attendus très prochainement, précisant que les doses disponibles de ce vaccin sont réservées aux personnes ayant déjà pris la première dose, âgées de plus de 65 ans ou souffrant de maladies chroniques.



S’agissant des personnes âgées de moins de 65 ans et ne souffrant pas de maladies chroniques ayant pris la première dose du vaccin britannique, elles peuvent attendre l’arrivée de la prochaine livraison puisqu’elles ne sont pas en danger, selon les critères de l’organisation mondiale de la santé (OMS).



Le ministre a ensuite affirmé que le système de santé dans le pays s’est amélioré ces derniers temps, ajoutant cependant que quel que soient nos capacités elles demeureront toujours limitées, car des systèmes de santé plus sophistiqués et plus anciens dans d’autres pays se sont effondrés face à la propagation du coronavirus.



« Le véritable espoir, a encore dit le ministre, est que les citoyens appliquent fermement les mesures de prévention et qu’ils se rendent dans les centre de vaccins. »



MOM