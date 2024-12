3e édition des consultations ophtalmologiques : Saint-Louis Handicap promet de distribuer 1000 lunettes gracieusement

22/12/2024 07:30

NDARINFO - L'Association Saint-Louis Handicap a organisé ce samedi la troisième édition de ses consultations ophtalmologiques gratuites. Cette initiative a été marquée par une campagne de distribution de lunettes de correction, mobilisées grâce au soutien de l'Association « En avant Roule » en partenariat avec la Mairie de Saint-Louis et la Fondation Henry Jay.



Lors de cet événement, de nombreux bénévoles se sont joints à cette démarche solidaire, afin d'apporter un soutien aux personnes dont les moyens financiers ne permettent pas l'achat de lunettes. « Les lunettes de correction de vue coûtent excessivement cher. Elles ne sont pas accessibles à toutes les couches de la population. Leur permettre de s’en procurer gracieusement nous réconforte grandement », a déclaré Paul NDIONE, responsable de l'Association Saint-Louis Handicap qui soulignait l'importance de cette action.



« Cette initiative ne se limite pas à la distribution de lunettes. Elle reflète également un engagement fort en faveur de la santé visuelle des populations vulnérables », a laissé entendre M. NDIONE qui exprime son souhait de pérenniser et d’élargir cette action en intégrant davantage de partenaires collaboratifs.



Le geste a été accueilli avec enthousiasme par les bénéficiaires, qui ont pu consulter des professionnels de la santé oculaire et repartir avec des lunettes adaptées à leurs besoins.