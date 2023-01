3e Mandat : Mansour Faye fâche encore les Sénégalais

14/01/2023 11:35

Après le rapport de la Cour des comptes, le ministre du transport Mansour Faye se fait encore remarquer.



Au moment où certains Sénégalais réclament sa démission suite à l’accident de Sikilo à Kaffrine, le beau-frère du chef de l’Etat Macky Sall préfère narguer sur le troisième mandat sujet polémique au Sénégal.



Dans les colonnes de Vox Populi, Mansour Faye insiste sur la candidature de Macky Sall.



« Ce n’est plus ni oui ni non, mais un oui oui et oui. Macky Sall sera candidat sans que rien ne se passe quand il déposera sa candidature. Contrairement à ce que pense une certaine opposition radicale. Des réponses politiques seront apportées par rapport à ces apprentis pyromanes », a déclaré Mansour Faye.