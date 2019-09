37e rallye Toulouse-Saint-Louis : l'envol prévu ce 21 septembre

Septembre 1919, le pilote Didier Daurat s'envole de Toulouse direction Rabat, et ouvre ainsi la liaison postale aérienne entre les deux villes. En 1925, la ligne s'allonge et le courrier peut être transporté jusqu'au Sénégal. Cent ans plus tard, vingt équipages de passionnés d'aviation poursuivent le rêve des aventuriers de l'Aéropostale et s'envoleront de Toulouse le 21 septembre dans le cadre du 37e rallye Toulouse-Saint-Louis (au Sénégal).

Au programme du plus long rallye aérien du monde : 10 000 km en deux semaines, treize étapes, avant un retour à l'aérodrome Toulouse-Lasbordes.



«L'histoire est à l'origine de la création de ce rallye, détaille Jean-Jacques Galy, président d'Air aventures, organisateur du RTLS. Mais dans ce rallye, compte aussi l'aventure humaine. Nous avons l'expérience de ce trajet, les vols sont encadrés par trois avions. Pendant quinze jours se crée une relation humaine entre les 63 participants (dont une équipe de jeunes venus du Tour de France des jeunes pilotes). Il y a aussi un peu de compétition, de quoi créer de l'émulation, mais avec seulement une coupe à gagner à la fin. Et il y a l'humanitaire.»



Chaque année, les pilotes apportent dons de matériel médical et scolaire aux populations locales. Grâce aux contacts noués, un partenariat entre l'hôpital de Saint-Louis et l'Oncopôle a été mis en place depuis 2013. Parmi les temps forts de cette 37e édition, on notera : la participation d'Olivier d'Agay, petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry, entre Tarfaya et Saint-Louis ; des duplex entre l'Envol des Pionniers à Toulouse et les équipages le 22 septembre à 17 heures en direct de Rabat, et le 24 septembre à 18 heures en direct de Tarfaya.



Enfin, cette année, le parrain du rallye n'est autre que le Toulousain Art Mengo, qui a sorti en octobre dernier un album intitulé «Maison des ailes».



«En écrivant cet album, j'ai compris que le sens, c'est de l'énergie. Et lorsque l'on a de l'énergie, on peut bouger des montagnes. C'est ce qu'on fait les pionniers de l'aéropostale», détaille le chanteur avant de conclure : «Et puis la musique, ce sont des airs. Et les airs cela voyage…»