37 migrants sénégalais en détresse au Maroc réclament leur rapatriement

17/12/2022 09:05

Ils sont 37 migrants sénégalais bloqués au Maroc, à Dakhla depuis plus deux semaines. Ces migrants avaient quitté Joal à bord d’une pirogue le 23 novembre dernier pour rallier l’Espagne.



Mais ils ont été interceptés par les garde-côtes marocaines qui les ont parqués dans une maison à Dakhla. Ils ont fait huit jours en mer avant d’accoster au large de côtes marocaines.



Les migrants sénégalais étaient avec des Gambiens et d’autre nationalités qui sont rentrés chez eux sauf eux. Ainsi, dénoncent-ils le comportement des autorités du Consul du Sénégal au Maroc.



Ils demandent à l’Etat du Sénégal d’organiser le plus rapidement possible leur rapatriement.