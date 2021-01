2ème vague de Covid-19 : Serigne Mountakha décrète une journée de prières lundi prochain

La recommandation vient de tomber ! Le khalife général des mourides invite tous les musulmans plus particulièrement les mourides à se repentir pour solliciter la fin des fléaux dans le monde.



Selon des informations parvenues à seneweb, Serigne Mountakha Mbacké a décrété une journée de prières lundi prochain. Ainsi, le patriarche de Darou Miname a recommandé des récitals de coran et des xassidas dans les lieux de culte.



Le message du représentant de Khadim Rassoul sur terre a été délivré par Serigne Mame Mor Mbacké fils de Serigne Fallou à travers une vidéo.



<<Le khalife général des mourides ne fait que suivre les traces de ses prédécesseurs. A chaque fois que nous sommes confrontés à des fléaux, il nous recommande de nous retourner vers Dieu pour nous repentir. Nous devons regretter nos péchés et promettre de ne plus récidiver>>, a-t-il déclaré au nom de Serigne Mountakha Mbacké, devant Khaly Diakhaté de l'association des maîtres coraniques de Touba, le représentant du dahira Moukhadimatoul Khidma, entre autres.



Le porte-parole du jour du khalife a aussi rappelé que le remède de Khadim Rassoul était le récital du Coran et des xasidas. Pour lui, c'est pour cela que Serigne Mountakha Mbacké a recommandé une journée de prières lundi 04 janvier 2020 en vue de prier pour une protection de tous les dignitaires religieux de l'islam et de leurs disciples.



" Certes l'annonce est venue tardivement mais le khalife nous recommande d'implorer le pardon de Dieu. Après les séances de récital, il nous invite à prier pour que Dieu lui donne une longue vie ainsi que tous les chefs religieux de toutes les confréries et tous les disciples ", a-t-il rapporté.