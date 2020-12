2e vague de la Covid-19 : La région de Saint-Louis n'est pas épargnée

En deux semaines seulement, la région de Saint-Louis a enregistré près du 1/3 de la totalité de la première vague. En effet, 96 patients ont été dépistés positifs pendant cette période contre 339 antérieurement. Parmi ces 96 cas, les cas communautaires représentent 76% contre 24% pour les cas contacts. Aucun cas importé n’a été enregistré durant cette période.

Nombre de patients PEC à domicile : 56

Nombre de patients pris en charge dans les structures sanitaires : 08

Nombre de patients au CTE : 11

Nombre de cas grave : 03

NDARINFO.COM

Tous les districts ont été touchés à des degrés divers durant ces dernières semaines. Richard-Toll constitue actuellement l’épicentre de l’épidémie car concentrant 55% des cas.Le District de Podor suit avec 22% des cas soit un total de 21 cas et le district de Saint-Louis compte 18 cas durant cette période.Du point de vue de la prise en charge, la situation s’établit comme suit à la date du 20/12/2020 :Comme mesure de mitigation, la Région Médicale a demandé aux districts de mettre en œuvre les plans de riposte avec la redynamisation des Comités de Veille et d’alerte, le renforcement de la communication et du dispositif de surveillance épidémiologique. Les activités de sensibilisation de proximité comme les visites à domicile sécurisées avec l’appui de l’OMS, de l’UNICEF et VITAL STRATEGY sont toujours en cours.