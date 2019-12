2e édition de SANAR AWARDS : l'appel solennel aux alumni (vidéo)

Dans le cadre de la célébration de ses 10 ans d'existence, WASANAR clôture ses activités par la deuxième Édition de SANAR AWARDS, ce 14 décembre 2019 à l’Hôtel Terrou-bi.



Ce dîner de gala constitue un cadre de retrouvailles des alumni et des partenaires de Wasanar. C'est également une occasion majeure de distinguer certains de nos alumni pour leurs belles performances!



Enfin, cette 2nde Édition intègre un élan social. En effet, conscient des difficultés persistantes de logement à l'UGB et sensible à celles-ci, WASANAR avec ses partenaires, initie une levée de fonds pour le projet "KEUR WASANAR"! Ainsi, ce dîner de gala permettra de réaliser un téléthon de collecte de fonds pour "KEUR WASANAR". « KEUR WASANAR » constitue une contribution de WASANAR aux logements des étudiants et des alumni à Saint-Louis.



Pour une belle réussite de ce magnifique projet, un appel solennel est lancé à tous les alumni ainsi qu’à tous ceux qui partagent les valeurs de l’UGB.



Rendez-vous est pris pour le 14 décembre 2019 afin de vivre ensemble l'émotion de la redevabilité envers l’UGB, cette institution qui a fait de nous une fierté au plan national, régional et international.



Wasanar, 10 ans d’excellence au service de l’humanité!