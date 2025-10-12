243 expropriés de l’autoroute Dakar-Saint-Louis reçoivent des titres de propriété

12/10/2025

Deux-cent quarante-trois personnes expropriées dans le cadre du projet d’autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis ont officiellement reçu leurs titres de propriété, vendredi, lors d'une cérémonie présidée par le préfet du département de Tivaoune.





À cette occasion, cinq bénéficiaires ont reçu symboliquement leurs nouvelles parcelles à usage d’habitation. Le reste des 238 titres sera distribué lundi à la préfecture, selon l’adjoint au préfet, Mamadou Thiam.





Le directeur des projets autoroutiers à l’Ageroute, Bakary Ba, a précisé que certaines personnes ont reçu plusieurs parcelles, expliquant ainsi l’écart entre le nombre de parcelles et celui des expropriés. Il a salué la collaboration de la commune de Tivaouane qui a mis à disposition des sites de recasement, facilitant le relogement des familles concernées.





« Toutes les procédures administratives ont été respectées, et cette opération permet aux expropriés de reconstruire dignement leurs habitations », a-t-il assuré.





Des opérations similaires sont prévues dans d’autres départements concernés par le tracé de l’autoroute, notamment Rufisque, Louga et Saint-Louis.



