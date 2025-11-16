224 migrants stoppés à Nouadhibou. 75 Sénégalais à bord

Les garde-côtes mauritaniens ont intercepté, dans la nuit de lundi à mardi, une embarcation en détresse transportant 224 migrants clandestins au large du port de Nouadhibou, dans le nord-ouest du pays.



Le bateau, qui avait quitté la Gambie en direction des îles Canaries (Espagne), a subi une panne mécanique en mer, a appris Sahara 24 de source locale.





Selon les informations recueillies par le correspondant de la chaîne, 20 des passagers – affaiblis après avoir perdu l’essentiel de leurs vivres – ont été pris en charge dans un centre de soins, sous la supervision du Croissant-Rouge mauritanien.





La même source indique que l'embarcation transportait 75 Sénégalais, 135 Gambiens et 17 Guinéens de Conakry, tous engagés dans une tentative de migration irrégulière vers l’archipel espagnol.





Ces derniers mois, la ville côtière de Nouadhibou est devenue un point de transit majeur pour les migrants d’Afrique de l’Ouest espérant rallier l’Europe.



Les autorités mauritaniennes affirment avoir intensifié leurs efforts pour intercepterles embarcations clandestines et organiser le rapatriement des migrants vers leurs pays d’origine.





