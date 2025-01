2025 : le premier convoi de migrants arrive à Tenerife avec deux corps à bord

02/01/2025 15:09

Le mercredi 1er janvier 2025, les services d'urgence ont confirmé l'arrivée d'une pirogue transportant 60 migrants à Tenerife, aux îles Canaries.



Malheureusement, cette opération de sauvetage s'est soldée par la découverte de deux corps à bord, marquant ainsi le début de l'année sur une note tragique.



La fin de l'année 2024 avait déjà été préoccupante, avec l'arrivée de 1 933 migrants répartis sur 34 embarcations, dont un décès enregistré. Ces chiffres, issus des données recueillies par les équipes de secours, témoignent d'une situation alarmante qui se perpétue au fil des mois. Selon Marie Louise Ndiaye, notre correspondante spécialisée dans les questions migratoires, l’arrivée de cette pirogue vient s'ajouter à une série de traversées périlleuses menées par des personnes en quête d'une vie meilleure.



L'embarcation a été retrouvée à Las Galletas, dans le sud de Tenerife, peu après 10 heures, suite à une alerte lancée par le centre de coordination des secours 112 Canarias. Cet incident fait écho à une récente opération dans laquelle 150 migrants avaient été secourus à Gran Canaria. Deux des pirogues impliquées dans cette opération auraient été interceptées, l'une d'elles à 20 kilomètres des côtes, soulignant ainsi les dangers auxquels ces individus sont confrontés en tentant de rejoindre l'Europe.



La situation des migrants aux îles Canaries demeure précaire et alarmante. Entre espérance d’un avenir meilleur et tragédies humaines, 2025 s’ouvre sur un constat amer, révélateur des défis persistants liés à la migration dans cette région. Les autorités continuent de faire face à un afflux inquiétant de personnes cherchant refuge, mais les mesures de sécurité doivent également s’accompagner d’une réflexion sur les causes profondes de cette crise migratoire.