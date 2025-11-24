156 migrants secourus au large de Nouadhibou après dix jours de dérive

24/11/2025

Une pirogue transportant 156 migrants a été secourue lundi au large de Nouadhibou, dans le nord-ouest de la Mauritanie, après avoir dérivé durant dix jours en mer dans des conditions extrêmes, ont indiqué des sources humanitaires.





L’embarcation, partie des côtes sénégalaises entre Mbour et Djiffer, était en détresse depuis plusieurs jours à proximité de la zone de Laguerra, après une panne de carburant.





Selon les témoignages recueillis auprès des survivants, les quatre capitaines de la pirogue ont quitté l’embarcation dans la nuit, à bord d’un autre bateau, après avoir promis de revenir avec du carburant. Ils ne sont jamais revenus, laissant les passagers livrés à eux-mêmes.





À bord se trouvaient 146 hommes, 10 femmes et 30 mineurs, dont plusieurs enfants non accompagnés, selon les autorités locales.





Les migrants ont été pris en charge par les services de secours mauritaniens, en coordination avec le Croissant-Rouge et les structures sanitaires de la région. Six personnes ont été évacuées en état critique, souffrant notamment de déshydratation sévère et d’épuisement.





Les mineurs non accompagnés seront orientés vers les structures compétentes, tandis que les femmes et les familles bénéficient d’un soutien spécifique, ont précisé les services de secours.





La Mauritanie est devenue, ces derniers mois, un point de passage fréquent pour les embarcations de migrants en route vers les îles Canaries, malgré les risques liés à cette traversée périlleuse de l’Atlantique.



MS







