154 contaminations : Saint-Louis, la 5e zone la plus touchée par le Covid-19

25/07/2021 16:48

Le coronavirus, et plus précisément son variant Delta, se propage de façon exponentielle au Sénégal. Les compteurs explosent et des nuances notables ont été constatées entre les différentes zones.



Dakar est l’épicentre de la maladie. La capitale englobe les 6547 nouvelles infections sur les 11.071 répertoriées entre le 9 et 23 juillet 2021 soit 59,1% des infections. Rufisque a enregistré durant cette période 930 cas positifs, Pikine 552 contaminations, Keur Massar 475 infections. Thiès a enregistré 242 cas positifs, Mbacké 207 infections, dont la majorité des cas recensés à Touba. Saint-Louis est le 5e département dans les régions les plus touchées. La capitale du Nord affiche 154 contaminations. Linguère capitalise 91 cas positifs, Kaolack 66, Bignona 46, Dagana 41.



Selon Dr Alioune Badary Ly, directeur du COUS, 60% des cas sont âgés entre 15 et 45 ans. Parmi la cible jeune, il y a des cas graves qui guérissent s’ils n’ont pas de comorbidité.