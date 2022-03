1500 divorces enregistrés au tribunal de Dakar en 2021

08/03/2022 08:40

Le tribunal civil de Dakar a prononcé 1500 divorces l’année dernière. L'information est donnée par Walf Quotidien.



Dans le détail, selon les données fournies par le répertoire familial des affaires sociétales et familiales de l’administration des greffes, il y a eu 1037 divorces par contentieux et 554 séparations par consentement mutuel.



Des centaines de décisions de garde des enfants, issus de couples en instance de divorce ou de délégation de puissance paternelle, sont aussi prononcées dans ce même document.



D’après les sources du journal, les principaux motifs de divorce évoqués sont l’incompatibilité d’humeur et le défaut d’entretien.



Avec Seneweb