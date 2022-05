15 mai 2022, il y a 34 ans disparaissait Amadou Hampaté Ba, le sage de Bandiangara

Né en 1900, Amadou Hampâté Bâ a vu la période avant la colonisation, il a connu la colonisation, il a connu les indépendances et l’Afrique dans la modernité. Avant l’introduction de l’école occidentale, il y avait une éducation traditionnelle qui existait via les initiations à travers les contes initiatiques, c’était tout un processus d’éducation et de formation ;il est allé à cette école Africaine, et est ensuite allé à l’école occidentale.



Homme pluridisciplinaire, esprit encyclopédique, à l’instar de ce qu’était la culture africaine, bien qu’étant issu de la tradition orale, il a laissé des notes et des écrits. Il se présente comme étant celui qui sait qu’il ne sait pas et qui cherche à savoir. Il demeure un élève éternel à l’écoute de tout ce qui pourrait lui apporter quelque chose.



Il se définissait comme étant un conteur sachant qu’un conteur dans la tradition africaine signifie une personne qui a de la connaissance dans tous les domaines aussi bien dans l’astronomie, la géographie, l’histoire.Bien qu’Amadou Hampâté Bâ soit mort, le monde se souvient de lui à travers ce qu’il a laissé comme héritage littéraire. Ne dit-on pas que chaque fois qu’un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle ?





Conteur, écrivain et ethnologue, l’homme a été formé, dès son jeune âge, à la tradition orale. Il a consacré un demi-siècle à illustrer et à défendre la bibliothèque de ses ancêtres sous tous ses aspects. Sa collecte des traditions orales était surtout motivée par le désir de permettre leur large diffusion et leur juste exploitation, afin qu’elle survive pour les générations futures.