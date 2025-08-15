15 août 2025 : affluence en baisse à la plage de l’hydrobase

L’Assomption, fête chrétienne célébrant la montée de la Vierge Marie au ciel, est traditionnellement marquée à Saint-Louis par l’afflux de milliers de jeunes venus des quartiers de la vieille ville et de localités voisines comme Louga, Ross Béthio ou Richard-Toll.



Cette année, la plage a toutefois connu une fréquentation moindre. Selon certains habitués, la concomitance avec le Grand Magal de Touba expliquerait cette baisse d’affluence.



Toutes les dispositions avaient pourtant été prises par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour prévenir les noyades. Les fêtards présents ont malgré tout profité d’une ambiance festive et animée.



