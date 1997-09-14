14 septembre 1997 – 14 septembre 2025 : la sagesse de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh continue d’inspirer

Disparu le 14 septembre 1997, El Hadji Abdou Aziz Sy, plus connu sous le nom de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, demeure l’une des figures les plus marquantes de l’islam sénégalais. Vingt-huit ans après sa disparition, son héritage spirituel, moral et intellectuel continue d’inspirer et d’éclairer.



Fils du vénéré El Hadji Malick Sy et de Sokhna Safiétou Niang, il naquit en 1904 à Tivaouane. Très tôt, il se distingua par une soif insatiable de savoir religieux. Formé à la théologie, au droit malikite, au soufisme et à l’exégèse coranique, il fit ses armes auprès de Serigne Hady Touré, dont il fut le disciple.



Le 29 mars 1957, après le décès de ses frères Seydi Ababacar Sy et El Hadj Mouhamadou Mansour Sy, il devint le troisième khalife général de la Tidjaniyya. Durant quarante années de khalifat, il fit preuve d’une constance rare : ni scandale, ni excès, ni faux pas. Homme discret mais ferme, il s’imposa comme médiateur et recours moral lors des crises politiques et sociales.



Son surnom de Dabakh – « le généreux » – résumait sa personnalité : bonté, hospitalité et attachement indéfectible à la cohésion sociale. Il parlait avec franchise aux gouvernants comme à l’opposition, dénonçait les injustices sans haine ni violence, et prônait la vérité calme, utile et humble.



Respecté bien au-delà des cercles religieux, il transcenda les appartenances confrériques et même confessionnelles. Chrétien, musulman, croyant ou non, chacun reconnaissait en lui un homme de paix. Intellectuel accompli, poète, chanteur de la Bourdah et du Daroul Habibi, il fit rayonner la Tijaniyya et l’islam sénégalais dans les grandes rencontres internationales, de La Mecque aux États-Unis.



Aujourd’hui encore, ses paroles résonnent dans les foyers, portées par les enregistrements qui traversent les générations. Face aux crises et aux débats qui secouent le pays, nombreux sont ceux qui se demandent : « Que dirait Mame Abdou ? »



Car il ne se contentait pas de prêcher : il incarnait son message. Vérité, humilité, générosité. Une vie consacrée à Dieu et au service du peuple.



Mame Abdou Aziz Sy Dabakh reste, pour le Sénégal, l’absent le plus présent.



