134 milliards pour nourrir durablement le Sénégal : le pari du PRSA/FSRP

Un atelier régional d’information et de sensibilisation sur le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (PRSA/FSRP) s’est tenu ce lundi à Saint-Louis. Initié par le gouvernement du Sénégal avec l’appui de la Banque mondiale, ce programme vise à renforcer la résilience des systèmes alimentaires face à l’insécurité alimentaire.



D’un coût global de 230 millions de dollars (environ 134 milliards FCFA), le programme couvre l’ensemble des régions du Sénégal et cible les producteurs agricoles ainsi que les éleveurs. Selon le Dr Mohamed Lamine Dia, agroéconomiste et coordinateur du projet, le PRSA/FSRP agit à la fois dans l’urgence et dans la structuration à long terme des filières agricoles et animales, en les intégrant davantage aux marchés régionaux et internationaux.



La rencontre a particulièrement mis l’accent sur le dispositif de financement « AgroPartagé », un mécanisme innovant doté de trois fenêtres de financement, destiné à appuyer financièrement les projets agricoles et d’élevage. Ce fonds, d’un montant total de 29 milliards FCFA, soutient des projets allant de 3 millions à 280 millions FCFA, avec des taux de subvention variant entre 30 % et 80 %, en fonction du profil des porteurs de projet. Les femmes et les jeunes bénéficient des subventions les plus élevées.



L’accès au financement est soumis à des critères stricts, notamment l’expérience avérée des porteurs de projet, a précisé le Dr Dia. Les primo-demandeurs ne sont pas éligibles.



Dans la région nord, une collaboration est prévue avec la SAED pour l’aménagement de 4 700 hectares à Saint-Louis et 1 500 hectares à Diouloulou, pour un budget de 15 milliards FCFA répartis sur les cinq à six prochaines années.