12e édition de l'arbre de Noël des enfants défavorisés : Appel aux bonnes volontés de Saint-Louis

Cap au Bonheur des Enfants Saint-Louis organise pour la 12e édition l'arbre de Noël des enfants défavorisés et en situation de handicap dans toute la Commune de Saint-Louis en collaboration avec les délégués des 33 quartiers et le Bébé de l'année 2020 et sous le haut patronage du Maire de la Commune de Saint-Louis Amadou Mansour FAYE et sous la présidence d'honneur de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Saint-Louis commune Monsieur Cheikh Yaba DIOP.



PARRAINER UN ENFANT : UN GESTE DE SOLIDARITÉ



Notre mission est de participer à l'épanouissement, à l'éducation et à la vie sociale et sanitaire de notre chère ville, la ville de TERANGA, mais aussi de donner le sourire et la joie aux enfants défavorisés. Nous espérons votre soutien pour la réussite de cet élan de générosité. À l’occasion de cette édition, les membres de Cap Au Bonheur des Enfants rendront un vibrant hommage à Messieurs le Maire Mansour FAYE et Jean Jacques BANCAL qui ont œuvré et qui œuvrent toujours pour le développement de la Commune de Saint-Louis en acceptant d’appuyer cette dynamique.



Les activités se dérouleront à partir du 25 décembre avec le Grand Bal des enfants animés par l’incontournable Abdou Guitté SECK et le talentueux Ada COLY. Samedi 28 décembre à 15h l'arbre de Noël des enfants au Parc Cap au bonheur des enfants Quai Masseck NDIAYE. Le 31 décembre se tiendra la soirée de Gala traditionnelle du Bébé de l'Année 2020.



La clôture des activités se fera le 04 décembre avec une journée portes ouvertes et le Grand Bal des Enfants. La Coordinatrice de CAP au bonheur des Enfants Mme Michelle SY NDIAYE et tous les membres vous invitent et remercient tous les partenaires en particulier les délégués de Quartiers.



La Coordinatrice

Mme Michelle SY NDIAYE

775710380