128 Sénégalais bloqués à la frontière Maroc/Mauritanie sur le chemin du retour

128 Sénégalais qui étaient bloqués à la frontière entre le Maroc et Mauritanie plus de 3 mois, ont enfin pris le chemin du retour. Ils doivent passer par la Mauritanie avant d’arriver au Sénégal.





D’après la Rfm, la Mauritanie a autorisé un transit de son territoire. Ainsi un premier groupe de Sénégalais est arrivé à Rosso à bord d’un bus. Un 2e groupe doit venir à bord de véhicules particuliers et un autre bus.