10 pays africains cherchent à coordonner leurs efforts pour lutter contre les criquets

13/12/2023 06:52

La fondation pour la lutte contre les criquets sahariens dans la zone ouest à Nouakchott qui compte 10 pays de l’ouest et du nord-ouest africain, examine la situation générale des criquets dans la région et à innover techniquement dans le domaine de la lutte contre ce fléau.



Le comité exécutif de cette institution examine au cours de sa 16ème réunion à Nouakchott qui doit durer 5 jours, les moyens à même de développer les nouvelles techniques dans le domaine de la lutte contre les criquets et les recherches scientifiques la concernant.



Pour le secrétaire exécutif de cette organisation Mohamed Lemine Hamouni le comité va examiner les aspects techniques évoqués lors de la dernière réunion afin de proposer des recommandations pour poursuivre la consolidation de la stratégie de lutte et de prévention et donc renforcer la sécurité alimentaire des pays membres.



Plusieurs sujets seront également abordés, notamment la capacité de travail de la force d’intervention de la région de l’ouest, les défis liés à l’utilisation des pesticides traditionnels et au renforcement de l’utilisation de bio pesticides dans la lutte contre le criquet pèlerin.



On évoquera également la révision du mode d’application des normes sanitaires et environnementales, la modernisation des outils de collecte et de gestion des informations acridiennes, et la durabilité du Fonds régional de gestion des risques acridiens l’état de la mise en œuvre technique et financière du Plan d’action 2023 et ses défis.



Participent à cette réunion, outre les pays représentés au sein du comité exécutif de l’organisation, l’organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les secrétaires exécutifs des instances chargées de la lutte contre les criquets dans les pays membres dans les zones ouest et du centre, les partenaires techniques de l’instance dont l’agence américaine pour le développement international et le comité inter états de lutte contre la sécheresse au Sahel.



L’organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture avait adopté à Rome en 2000 la création d’une instance pour lutter contre le criquet saharien dans la région ouest, une décision entrée en vigueur le 25 février 2022.



Cette organisation compte 10 pays africains de l’ouest et du nord-ouest : le Maroc, la Mauritanie, la Libye, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad, la Tunisie et l’Algérie puis le Burkina Faso qui l’a rejoint en 2004.



