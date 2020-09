10.821 candidats vont briguer le BFEM à Saint-Louis

Au total, 10.821 candidats prennent part à l’examen du Brevet de fin d’études moyennes (BEFM) dans la région de Saint-Louis (nord), a appris l’APS des autorités éducatives de cette partie du pays.



Ces candidats répartis entre 6316 filles et 4.505 garçons vont subir les épreuves de l’examen du BFEM dans les inspection d’éducation et de formation (IEF) de Saint-Louis, Dagana, Pete, Podor.



Toutes les dispositions ont été prises pour une bonne organisation de l’examen en tenant notamment compte de l’hivernage et de la crise sanitaire liée au Covid-19, selon les autorités académiques.



APS