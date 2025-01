1 000 emplois au Qatar : Le ministre Abass Fall présente les détails de l’accord

27/01/2025 07:05

Le ministre du Travail, Abass Fall, a donné les détails d’un accord signé en 2014 entre le Sénégal et le Qatar, visant à offrir 1 000 emplois aux Sénégalais dans divers secteurs tels que la technologie, la médecine et la logistique. Cet accord, resté inactif jusqu’à présent, commence à se concrétiser, offrant des perspectives professionnelles pour les jeunes diplômés sénégalais.



Abass Fall a souligné, sur la Radio Sénégal Internationale (RSI) , les défis de l’emploi au Sénégal, avec près de 300 000 jeunes arrivant chaque année sur le marché du travail. L’accord avec le Qatar s’inscrit dans une approche proactive de gestion de la migration économique, offrant des opportunités dans des conditions dignes pour les travailleurs qualifiés.



Une plateforme numérique sera mise en place pour garantir la transparence dans le recrutement, supervisé par la Direction de l’Emploi, afin d’assurer la sélection des candidats et la protection de leurs droits. Le ministre a également révélé que le gouvernement qatari avait proposé de financer le voyage de la délégation sénégalaise, mais cette offre a été refusée par les autorités sénégalaises pour des raisons de souveraineté.



Pour Abass Fall, cet accord marque un tournant dans la politique de développement du Sénégal et constitue une véritable opportunité pour ses jeunes.





LE SOLEIL