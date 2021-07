𝑳𝒆𝒔 10.000 π’”π’†π’π’•π’Šπ’π’†π’π’π’†π’” π’‚π’„π’•π’Šπ’—π’†π’π’• π’β€™π’π’‘π’†Μπ’“π’‚π’•π’Šπ’π’ Β« π‘Ίπ’‚π’Šπ’π’•-π‘³π’π’–π’Šπ’” 𝑺𝒂𝒏𝒔 𝑴𝒂𝒏𝒔𝒐𝒖𝒓 Β»

29/07/2021 21:10

Β« Saint-Louis se meurt Β». Ce constat est de tous. La situation qui prΓ©vaut actuellement est plus qu’alarmante. Cette ville qui, jadis, faisait rΓͺver est aujourd’hui devenue mΓ©connaissable. Saint-Louis tombe dans les mΓ©andres de la dΓ©crΓ©pitude. Et rien ne laisse prΓ©sager que cette situation va bientΓ΄t changer. L’équipe municipale aux commandes depuis 2014 se complait dans sa mΓ©diocritΓ©. Aucune vision, aucun programme innovant Γ son actif.



Le malheur de Saint-Louis est de tomber entre les mains auxquelles elle ne devrait jamais tomber. Les premiΓ¨res de ces mains sont celles de l’édile Mansour Faye.



Cet homme peu connu au bataillon avant 2012 nous a fait montre de toutes ses Β« qualitΓ©s Β» de

2014 Γ nos jours. Lesquelles Β« qualitΓ©s Β» sont : INCOMPETENCES – MANQUE DE VISION- ARROGANCE.

Avec des moyens colossaux, le gendre du président nous promettait monts et merveilles en 2014. En 2021, deux ans après la fin légale de son mandat, très peu de ses promesses électorales ont été tenus.



Son sobriquet du Β« Maire des promesses non tenues Β», il ne l’a pas usurpΓ©. La BrΓ©che, le stade Me Babacar Seye, la digue de Pikine entre autres en sont quelques illustrations. Aucun chantier achevΓ© depuis qu’il est lΓ . Les chantiers de la place Faidherbe sont au point mort. Pikine est oubliΓ© et souffre du manque d’assainissement adΓ©quat. L’hΓ΄pital de Saint-Louis est devenu un mouroir. L’insalubritΓ© est devenue un problΓ©me commun Γ tous les quartiers et les mauvaises odeurs ont envahi toute la ville.



Saint-Louis souffre et continuera Γ souffrir tant que Β« Le GENDRE DE LA REPUBLIQUE Β» continuera Γ Γͺtre aux commandes.



Cependant, une lueur d’espoir apparait Γ l’horizon Janvier 2022 n’est plus loins. Ce rendez-vous qui devra marquer un nouveau dΓ©part pour Saint-Louis. Oui un nouveau Saint-Louis est possible, un Saint-Louis sans Mansour.

Jeunes, Vieux, Hommes et Femmes, engageons-nous tous pour ce nouveau Saint-Louis. Celui qui devra se faire sans Mansour et son Γ©quipe.



Β« 𝑺𝑨𝑰𝑡𝑻-𝑳𝑢𝑼𝑰𝑺 𝑺𝑨𝑡𝑺 𝑴𝑨𝑡𝑺𝑢𝑼𝑹 Β» 𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏 π’Šπ’Žπ’‘π’†Μπ’“π’‚π’•π’Šπ’‡ 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒍’𝒆𝒔𝒔𝒐𝒓 𝒠𝒆 𝒍𝒂 π’—π’Šπ’π’π’†

La π™₯π™‘π™–π™©π™šπ™›π™€π™§π™’π™š 𝟭𝟬𝟬𝟬𝟬 π™Žπ™šπ™£π™©π™žπ™£π™šπ™‘π™‘π™šπ™¨ π™Žπ™–π™žπ™£π™©-𝙑𝙀π™ͺπ™žπ™¨