𝐂𝐀𝐌𝐄𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟐 : L’UGB 𝐬’𝐞𝐧𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐭 𝐝𝐞 04 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮𝐱 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐓𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬, 7 𝐌𝐚𝐢̂𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐞𝐭 10 𝐌𝐚𝐢̂𝐭𝐫𝐞𝐬-𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬.

04/08/2022 11:01

A l’occasion de la 44ème Session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement supérieur (CAMES) 2022, l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, a enregistré un taux de succès de 75%. Sur un total de vingt-huit (28) candidats inscrits, vingt et un (21) sont admis aux différents grades. Ainsi, notre institution a quatre (04) nouveaux Professeurs Titulaires (PT), sept (07) Maîtres de Conférences (MC) et dix (10) Maîtres-Assistants (MA).



Les résultats sont répartis ainsi qu’il suit :



- L’UFR des Lettres et Sciences humaines : un Professeur Titulaire, quatre Maîtres de Conférences et quatre Maîtres-Assistants ;

- L’UFR des Sciences Agronomiques, de l’Aquaculture et des Technologies Alimentaires : un Professeur Titulaire et deux Maîtres de Conférences ;

- L’UFR des Sciences de la Santé : un Professeur Titulaire et un Maître-Assistant

- L’UFR de Sciences Economiques et de Gestion : un Professeur Titulaire et un Maitre-Assistant ;

- L’UFR de Sciences appliquées et de Technologie : un Maître de Conférences ;

- L’UFR De Sciences Juridiques et Politiques : deux Maîtres-Assistants ;

- L’UFR des Sciences de l’Education, de la Formation et du Sport : un Maître-Assistant ;

- L’UFR Des Civilisations, Religions, Arts et Communication : un Maitre-Assistant.



Je me réjouis de cette belle performance de notre université, félicite les candidats admis en leur souhaitant une excellente suite de carrière et encourage les candidats qui ont été moins chanceux. Je remercie les membres de la Commission institutionnelle du CAMES chargée de l’accompagnement des candidats de l’UGB aux différents grades du CAMES pour leur engagement et leur efficacité. J’étends mes félicitations à l’ensemble de la grande famille de l’UGB qui s’est encore une fois bien distinguée.



𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐞𝐮𝐫 𝐎𝐮𝐬𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐓𝐇𝐈𝐀𝐑𝐄 𝐑𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫,

𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞́𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞

𝐋’𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐞́ 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐞𝐫.