Les anciens enfants de troupe se mobilisent contre le Covid-19

L’amicale des anciens enfants de troupe, fidèle à ses valeurs de solidarité et d’engagement citoyen, a décidé de se mobiliser pour soutenir notre pays dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Elle a ainsi remis un don de matériel médical, aux CHU de Fann et de Dalal Jamm. Il s'agit de 2000 masques FFP2, 6000 masques chirurgicaux, 1000 bouteilles de 500 ml de gel hydro-alcoolisé, 60 EPI (équipement Protection Individuel) composés de bottes, combinaisons étanches et lunettes, 11 combinaisons complètes avec casques étanches, 50 thermomètres frontaux infrarouge.



L’amicale va aussi apporter une aide matérielle de même nature, dans les régions de Thiès et Saint-Louis à travers ses sections locales.



Toujours dans la lutte contre le COVID-19, elle n’a pas oublié ses membres dont l’activité économique est impactée par la crise. Elle a à ce titre accordé des subventions directes à 50 anciens enfants de troupe.



Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le Covid-19, elle apportera, dès la semaine prochaine, une contribution de 10 millions de FCFA au fonds national Force Covid-19.



En cette période de crise, l’Amicale des Anciens Enfants de Troupe remercie et encourage le personnel soignant, en 1ère ligne dans la lutte contre l’épidémie. Elle exhorte tous les sénégalais et l’ensemble de ses membres au strict respect des mesures édictées par l’autorité sanitaire. Elle reste plus que jamais mobilisée pour apporter encore plus de soutien à cette lutte, notamment dans une seconde phase d’actions à venir.



