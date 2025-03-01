‎Sédhiou : un immeuble en construction s’effondre, un mort et plusieurs blessés

‎Un immeuble de trois étages en construction s’est effondré ce lundi 11 août à Sédhiou. Le bilan provisoire fait état d’un mort et de quatre blessés. Selon des témoins, l’un des blessés serait toujours coincé sous les décombres. Les sapeurs-pompiers poursuivent les opérations pour extraire les victimes.

‎Les circonstances du drame demeurent pour l’instant inconnues. Les autorités locales annoncent qu’une enquête sera ouverte afin de déterminer les causes de l’incident.

