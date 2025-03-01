Justice : Le bout du tunnel pour Mansour Faye ?
L’ancien ministre et maire de Saint-Louis, Mansour Faye, est convoqué ce lundi devant la commission d’instruction de la Haute Cour de justice, après quatre mois de détention.
Ses avocats rejettent en bloc toutes les accusations portées contre lui : détournement de deniers publics, corruption, escroquerie, concussion, blanchiment et prise illégale d’intérêts.
Selon eux, toutes les procédures avaient été validées par l’ARMP et par le ministère des Finances.
Ils ont ainsi sollicité une liberté provisoire pour leur client, beau-frère de l’ancien président Macky Sall, en proposant un cautionnement en biens. Mais la commission a rejeté cette demande, maintenant l’ancien ministre sous mandat de dépôt.
