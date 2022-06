​Zéro déchet : la croisade investit les restaurants de Saint-Louis - vidéo

20/06/2022 14:20

Une campagne de sensibilisation, d'information et la formation autour de la réduction des déchets cible les restaurants, lieux d'usage et de production d'une quantité importante de ces éléments nuisibles à l'environnement. Cette initiative, portée par l'association Zéro Déchet Sénégal, vise à promotion différentes alternatives pour combattre le fléau. Dans cette optique, 33 restaurants dans le pays ont été labellisés. Ainsi, plus de 30 000 bouteilles, 50 000 pailles jetables et 10 000 capsules de café ont été évités. La campagne dénommée "Mon restaurant, zéro déchet" s'est décentralisée samedi à Saint-Louis à travers une mobilisation sociale dans une ambiance conviviale sur le toit du El Mogdad. " Une bonne sensibilisation peut être faite dans ces lieux de dégustation de rencontres. La lutte contre les déchets peut-être un bon sujet de discussion. Il pousse à voir comment individuellement chacun peut apporter sa contrition pour avoir une planète propre", docteur Aicha KONTE, la présidente de cette structure. Elle a invité les autorités à appuyer la dynamique écologique en concrétisant la mise en œuvre de la loi contre les plastiques.