​Université Gaston Berger : 220 gradués de l’UFR SAT reçoivent leurs parchemins – vidéo

03/07/2022 17:59

Les diplômés des promotions 2017 à 2022 de l’UFR de Sciences Appliquées et de Technologies (UFR SAT) ont reçu samedi leurs parchemins au cours d’une cérémonie solennelle organisée en leur honneur. La communauté universitaire s’est fortement mobilisée à cette occasion à côté des parents des gradués et d'alumni de cette unité de formation. Au total, deux cent vingt (220) formés dans divers segments de l’électronique, des mathématiques et de l’informatique vont scruter le marché du travail. D’autres vont relever les défis de la recherche. « Ils ont eu le privilège de recevoir une formation d’excellence. C’est pour cela que nous les avons confrontés à de hauts cadres dans des établissements publics et privés, formés ici », confie Abdoulaye DEME, le chef de l’UFR SAT. « Ils ont à leur disposition les bagages nécessaires pour affronter le monde du travail. Il s’agira de faire preuve d’humilité, de droiture, de servir son pays et non de se servir », a-t-il ajouté. M. DEME leur a par ailleurs convié à « représenter dignement notre pays et notre université ».