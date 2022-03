​UGB : le projet ACSA outille les agricultrices du Nord – vidéo

31/03/2022 00:11

Dans le cadre du projet Sécurité Alimentaire et Adaptation au Changement Climatique dans les Systèmes agricoles des petits producteurs du Delta du Fleuve (ACSA), une plateforme multi-acteurs d’innovations et de partage de connaissances sur les bonnes pratiques agricoles, les informations agro climatiques et commerciales, a été mise en place. Celle-ci vise à améliorer la productivité et à permettre aux productrices des localités ciblées de s’adapter aux changements climatiques. Des exploitantes du delta du fleuve Sénégal et de la zone des zones des Niayes tirent profit de cette expertise en prenant part à une rencontre tenue à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. À cette occasion, vingt-sept (27) idées de projets ont présenté par les séminaristes devant un jury. Dix (10) ont été primés. Elles recevront un financement de départ d’un million cent mille francs.