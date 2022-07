​UGB : l’UFR SAT fête ses diplômés, samedi

30/06/2022 19:26

L’Unité de formation et de recherche des sciences appliquées à la technologie (UFR SAT) de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis tient première sa cérémonie de graduation, le samedi 02 juillet 2022 à 9 heures à l’Amphithéâtre de l’UGB 2. Une occasion pour ce département de « montrer ce qu’elle fait de bien’’, selon son directeur, le professeur Abdoulaye DEME. « Cette cérémonie permettra d’offrir en exemple aux étudiants actuels les hauts cadres qui brillent partout dans le monde en Afrique, en Europe ou en Amérique du nord », a-t-il ajouté. Terreau d’émulation scientifique et cadre d’excellence, l’UFR Sat compte parmi ses sortants, de hauts cadres dans le privé et l’administration ou à l’étranger. Née de la Création de L’Université Gaston Berger de Saint-Louis, par la Loi n°90.03 du 02 janvier 1990, cette UFR mène des activités de formation et de recherche dans le domaine des mathématiques appliquées, de l’informatique et de la physique appliquée. Elle a formé depuis sa création en 1990 jusqu’à maintenant plus de 3.000 diplômés sénégalais et étrangers originaires d’une dizaine de pays de la sous-région (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Togo, Côte d'Ivoire, Cameroun, etc.). Ces diplômés en mathématiques, informatique, électronique et télécommunications arrivent à s’insérer aisément sur le marché de l’emploi (fonction publique, établissements d’enseignement supérieur du Sénégal et de la sous-région, BCEAO, BAD, Assurances, et divers établissements du secteur privé). Le professeur DEME revient sur le sens de la cérémonie.