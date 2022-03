​UGB : de plus en plus d’étudiantes pratique la Savate – vidéo

20/03/2022 23:59

Les rideaux se sont fermés sur la 6e édition de la coupe du recteur de Savate/boxe française. Des combattants de différentes contrés du pays ont pris part à cette compétition nationale placée sous le seau de la cohésion sociale et de la solidarité. Organisée en prélude aux championnats africains prévus en mai 2022, en Guinée Bissau, cette coupe permet de déceler les jeunes talents aptes à défendre le drapeau national. Mbaye NDIAYE, le président de la section Savate s’est félicité l’engouement que suscite la boxe française à l’UGB en indiquant que de plus en plus d’étudiant pratiquent cet art martial.