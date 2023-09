​Transport durable : Saint-Louis s'inspire de l'expérience de Denver.

14/09/2023 11:19

« Il est important de développer les transports durables pour améliorer les conditions de vie des populations. Ces procédés permettent de reduire la pollution », a renseigné mercredi Mike Salisbury, le responsable de l'énergie des transports au Bureau de l'Action Climatique, de la Durabilité et Résilience de Denver, au Colorado.



« Il y a beaucoup de challenges et de défis à relever ainsi que de bonnes idées à mettre en pratique en dépit des difficultés », a-t-il dit à l’issue d’une communication au Centre de Recherche et Développement du Sénégal (Crds).



Dans sa présentation, M. Salisbury est revenu en guise d’exemple sur la mise en place de solutions innovantes pour réduire la conduite automobile en améliorant la mobilité des résidents défavorisés de Denver. Fatima FALL, la directrice du Crds, a magnifié la tenue de ces échanges initiés dans le cadre d’un partenariat avec l’Ambassade des Etats-Unis.