​Transparence budgétaire : l’hémicycle sénégalais exhorté à faire plus d’efforts

30/11/2023 21:20

Dans le cadre du programme de l’ISAID « Appel à la gestion des finances publiques » financé par l’Usaid, des élus des régions de Louga et Saint-Louis ont été conviés jeudi à un atelier d’échanges et de partages sur la transparence budgétaire. La session, organisée par l’Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique (Osidea), a permis aux participants de prendre connaissance « des instruments et outils qui aident les élus locaux et nationaux dans leurs missions ».



Au terme du conclave, ils produiront un cahier de doléances destiné aux parlementaires.



« Des rapports de plusieurs organisations internationales montrent que l'Assemblée nationale a des efforts à faire en matière d’ouverture au niveau des populations », a renseigné Alioune NDIAYE, le coordonnateur des programmes de l’Osidea. « Ces dernières sont les mandataires des élus et doivent avoir l’opportunité de faire porter leur plaidoyer au niveau de l’hémicycle », a-t-il dit.