​Soif et colère explosive à Gandiol : YAW-WALLU réclame une sanction massive dans les bureaux de vote – vidéo

23/07/2022 06:54

Les populations de diverses localités de la Commune de Ndiébène Gandiol ont exprimé leur ras-le-bol vendredi contre la pénurie d’eau qui perturbe la quiétude des populations. Des camions-citernes sont convoyés dans certains sans étancher la soif des communautés contraintes de se tourner vers l’eau de puits ou du fleuve. Excédées par la persistance de la privation, les leaders de l’opposition et des responsables d’organisations de développement ont décidé de porter le combat, « Pourtant, le robinet de la mère de la première dame Mariéme Faye SALL, établie ici, coule. Mais le nôtre est à sec. C'est comme s'il y avait 2 Gandiol. Depuis plus de 2 ans, les villages de Lakhrar et de Moumbaye sont privés de la source de vie », dénonce Mamadou Lamine DIOP, le coordonnateur local de l'intercoalition YAW-WALLU. « Ce combat n’est pas politique. Il est surtout social. La solution, c’est le changement. Si nous voulons mettre un terme à cette injustice, nous devons les balayer. Une sanction massive doit être administrée dans les bureaux de vote », a-t-il dit.