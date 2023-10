​Santé : Depuis 2006, l’hôpital de Saint-Louis ne disposait pas de projet d’établissement

La direction de l’hôpital régional de Saint-Louis imprime une nouvelle démarche à la structure. Elle a présenté jeudi un projet d’établissement qui décrit les orientations stratégiques de l’hôpital pour les 5 années à venir.



Ce document qui sera au ministère de la Santé et de l’action sociale, jette les bases d’une prise en charge des populations avec « des soins continus, de qualité et à moindre coût », selon le directeur docteur El Hadji Maguette SECK. Il faut rappeler que cette lancinante question ne cesse de mettre l'institution sanitaire devant les critiques et les frustrations de patients.



Le conseil d’administration a magnifié la dynamique, la jugeant innovante et ambitieuse. « Depuis 2006, l’Hôpital de Saint-Louis ne disposait pas de projet d’établissement », a révélé le Dr Abdoulaye NDOYE, vice-président de l’Assemblée. Il a exhorté la nouvelle équipe à poursuivre dans ce sillage.