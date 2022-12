​Saint-Louis : un symbole de l'engagement communautaire a tiré sa révérence

13/12/2022 11:18

La tristesse s'est emparée du quartier de Cité Niakh et de ses environs suite à l'annonce de la disparition du vaillant délégué Atoumane GUEYE. Un homme dont l'engagement pour le rayonnement de son fief n'était plus à démontrer et les témoignages sur son implication positive sont largement partagés.





Nous retiendrons aussi sa simplicité, sa discipline, son accessibilité et la constance de son combat.

Cette vidéo d'un plaidoyer qu'Atoumane tenait devant le ministre en visite dans sa localité en proie aux inondations ( l y a neuf ans), en est une parfaite illustration.



Ndarinfo présente ses condoléances à sa famille, à ses collègues et à soeur Absa GUISSE. Nous acceptons la volonté divine et prions pour que le Seigneur l'accueille au paradis.