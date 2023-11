​Saint-Louis : un officiel magnifie la mise en place d'un cadre "structuré" de dialogue

04/11/2023 22:15

Gnambi SONKO, le conseiller technique à la direction de développement du secteur privé a salué vendredi le démarrage officiel de travaux d'un cadre de dialogue public-privé local pour la zone nord (Saint-Louis, Louga et Matam). La démarche de L'entité a été enclenchée au terme d'un conclave de deux jours qui a permis aux parties prenantes d'être capacitées sur différentes thématiques.



" Les résultats ont permis de bâtir un cadre structuré de dialogue", s'est réjoui M. SONKO qui renseigne que " toutes les composantes d'un dispositif formel ont été fournies en termes de contenus et de participants".



Il a annoncé " l'amorce de discussions pour établir une feuille de route", grâce au pilotage de l'Agence Régionale de Développement (Ard) de Saint-Louis et de " réflexions sur les partenariats et les financements".



La feuille de route a été dégagée va encourager l'arrondissement des échanges, dit-il " pour aboutir sur des reformes et d'actions pour améliorer la production multisectorielle de la zone".