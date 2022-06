​Saint-Louis reconnaissante envers Me Alioune Badara CISSE – vidéo

06/06/2022 22:52

L’œuvre de l’ancien médiateur de la République, digne fils de NDAR, a été ressuscitée à l’occasion d’une journée d’hommages organisée en sa mémoire. Parents, amis et collaborateurs de l’avocat répondu à cette mobilisation. Des acteurs politiques de tout bord ont pris part à la cérémonie. Ce qui témoigne de l’universalité et de la transversalité de son message. Son engagement à maintenir le Sénégal dans la concorde la cohésion sociale a été magnifié à côté de son souhait fort de voir sa ville rayonner. « Il savait forger les intelligences et les hommes », a rappelé Benoit SARR, membre du comité d’organisation. « Il était phénoménal », a-t-il dit. « Il est parti, mais son esprit et son action demeurent. Cette pensée continuera de régner en nous », note Bandar SARR, proche ami du fondateur de l’Alliance Pour la République (APR).