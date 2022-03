​Saint-Louis : plus de 100.000 ruraux n’ont pas accès à l’eau – vidéo

10/03/2022 08:02

En prélude au 9e forum de l’eau, des entités membres de la plateforme des organisations de la société civile de l'eau et de l'assainissement du Sénégal se sont réunies en conclave, hier. Cette organisation veut sensibiliser et mobiliser les acteurs société civile en vue d’une meilleure expression des aspirations de la région. « Aujourd’hui, nous sommes à 88 % d’accès à l’eau en milieu rural et 98% dans les zones urbaines à Saint-Louis. Plus de 100.000 ruraux n’ont pas à accès à la ressource », a renseigné Babacar GUEYE, chargé de mission à l’Ong Le Gret. « Le forum est une opportunité d’aborder toutes les questions liées à cette problématique », a-t-il ajouté. Pour lui, du fait de sa proximité avec les populations, « la société civile a des messages cruciaux à délivrer en rapport avec les thèmes qui seront abordés au cours durant cette rencontre internationale prévue du 21 au 26 mars 2022.