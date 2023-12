​Saint-Louis : mise à niveau des observatoires territoriaux sur le secteur extractif

15/12/2023 07:34

Le Programme pour la Transparence et la Redevabilité dans le Secteur Extractif au Sénégal, mis en œuvre par le Forum civil en consortium avec l’ONG 3D, poursuit sa dynamique de renforcement de capacités d'acteurs multisectoriels de Saint-Louis.



Cette démarche, soutenue par l’USAID/TRACES, vise à " accroître la transparence et les mécanismes de responsabilisation dans les secteurs minier, pétrolier et gazier pour une meilleure gestion des revenus, et promouvoir une plus grande transparence grâce à des mécanismes de surveillance et une gestion des revenus plus efficace".



Une session de renforcement de capacités des membres des observatoires territoriaux sur le secteur Extractif (OTSE) sur le thème " Droit d’agir en matière environnementale, les outils de communication pour un plaidoyer effectif pour la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif", a été organisée jeudi.



L'atelier a permis d’outiller les 11 cellules préalablement mises en place par le Forum civil de Saint-Louis.