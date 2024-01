​Saint-Louis : les pêcheurs artisanaux réclament plus de considération de la part de BP

18/01/2024 09:00

L’association des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis, APALSL, connue sous le nom de « commission Gaalu Ghet, a tenu son assemblée générale ordinaire, hier mercredi. Une occasion pour les pêcheurs de faire le bilan de leur organisation, mais aussi d’échanger sur le thème : « Impacts potentiels de l’exploitation du gaz sur la pêche artisanale à Saint-Louis ».





L’implantation par la société British Pétroleum BP de cette plateforme gazière sur l’un récifs les plus poissonneux de l’Afrique de l’Ouest que les pécheurs artisanaux appellent communément « Jaatara », la zone d’exclusion et d’interdiction de pêche, l’exclusion des petites pirogues de la licence de pêche en eaux mauritaniennes, la raréfaction du poisson aux larges des côtes saint-louisiennes, sont autant de doléances que les pécheurs artisanaux ont posé sur la table de l’assemblée.



L’association qui prône la résilience appelle à plus de considération et de respect de la part de BP et Kosmos. « Les compagnies exploitantes du gaz doivent fournir des efforts pour leur apprendre à vivre avec, à cohabiter et à intégrer cette plateforme offshore dans leur quotidien. Et cela passe pour eux par la mise sur pied d’un Centre de perfectionnement aux métiers de la pêche à Saint-Louis pour accompagner les pécheurs artisanaux en renforcement de capacité et des mises à niveau pour éviter les conflits et incidents qui peuvent se produire », ont-ils dit.



En outre, ils demandent à l’Etat et au COSPETROGAZ de mieux prendre en charge leurs revendications qui sont légitimes, car la pêche artisanale est « le seul secteur impacté par l’exploitation du gaz aux large de Saint-Louis ».



Cette journée à était précédé d’un don de sang et consultation médicale gratuite.

Après un bilan jugé positif, le président sortant M. Elhadj Dousse FALL a été reconduit pour un second mandat, avec des nouveaux entrants dans le bureau exécutif élus à certains postes et dans le comité directeur de ladite association de professionnels.



Cette journée de partage et de convivialité s’est terminée par une cérémonie d’hommage et de remise de diplômes de reconnaissance à certains pêcheurs et personnalités de la ville qui ont rendu service à la communauté des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis.